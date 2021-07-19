Ölen de çocuk katil de!

Muğla Milas'ta 2 çocuk arasında kız meselesinden kavga çıktı. 15 yaşındaki O.O, kendisinden 1 yaş büyük Oğuzhan Özkan'a yumruk attı.

KAFASINI ÇARPTI

KAFASI kaldırıma çarpan ve ağır yaralanan Oğuzhan Özkan hayatını kaybetti, küçük yaşta arkadaş katili olan O.O tutuklandı. Olay, 16 Temmuz'da Milas'ın Selimiye beldesinde meydana geldi. 15 yaşındaki O.O ile 16 yaşındaki Oğuzhan Özkan arasında, kız meselesinden olduğu öne sürülen tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü, O.O'nun attığı yumrukla yere düşen Oğuzhan başını kaldırım taşına çarptı. Durumu ağır olan Oğuzhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan, burada verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan O.O. da, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER / VOLKAN YILDIZ