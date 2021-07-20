Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Girik'in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.
Bodrum'da rahatsızlanan sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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