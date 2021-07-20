Yarasa adam 1800 metreden kanatla uçtu

Türkiye ve dünyanın birçok noktasından gerçekleştirdiği atlayışlarla "yarasa adam" olarak tanınan Cengiz Koçak, Fethiye'nin Ölüdeniz ilçesindeki Babadağ'dan yelken kanat pilotuyla uçuş yaptı. Havada yelken kanattan ayrılan ve wingsuit ile gökyüzünde Ölüdeniz sahiline iniş yapan Koçak'ın uçuşu, sahildeki yamaç paraşütü pilotları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Cengiz Koçak, "Uçuş boyunca çığlık attım. Çok eğlendim" dedi.

■ ADEM ÜLKER