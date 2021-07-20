Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cülerden 2’si tutuklandı

MUĞLA Marmaris'e tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi şüphelilerden T.K. ve Ü.Ç, tutuklandı H.Ç. ise serbest bırakıldı. Zanlılara yardım eden 4 kişiden de S.Ö. ile V.Ö'nün tutuklandığı, diğer ikisinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER