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Haberler Muğla Datça açıklarında denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı

Datça açıklarında denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı

Son dakika... Muğla’nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında makine arızası yapan lüks yat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bot tarafından kurtarıldı

Datça açıklarında denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı
İHA

21.07.2021, 13:30

Knidos açıklarında seyir halinde olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu lüks yat makine arızası sonrası Datça ile Yunanistan'ın Kos adası arasında sürüklenmeye başladı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye (Can kurtarma) botu bölgeye sevke dildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu yat KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Karaada limanına çekildi.

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