Knidos açıklarında seyir halinde olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu lüks yat makine arızası sonrası Datça ile Yunanistan'ın Kos adası arasında sürüklenmeye başladı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye (Can kurtarma) botu bölgeye sevke dildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu yat KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Karaada limanına çekildi.
Datça açıklarında denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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