Ege ile Akdeniz'in buluşma noktası! Datça bu bayram yine doldu taştı

Özel konumu ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça, temiz denizi ve el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilini geçirmek için rağbet gösterdiği Datça'da yer bulamayan bazı ziyaretçiler çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

Eski Datça Mahallesi'nde tarihi yapıların bulunduğu alanlarda özellikle yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. İlçede tatilini geçiren ve diğer ilçelerden günübirlik gelen çok sayıda ziyaretçi, buradaki yapıları gezerek alanda bulunan doğal ürünleri tatma ve alma imkanı buluyor.

Nüfusu 23 bin 700 olan ilçede, şu an ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.

İLÇEYE GELMEK İSTEYENLERE REZERVASYON UYARISI

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, ülkenin en güzel noktalarından biri olan Datça'nın özellikle deniz turizmi açısından tercih edilen bir destinasyon olduğunu söyledi.

Datça Yarımadası'nın Akdeniz ve Ege'nin ayrıldığı önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Çoban, "Şu an Datça, nüfusunun dört katı turisti misafir ediyor. Bu yıl haziranla birlikte yerli turist sayısında salgın öncesi döneme döndük sayılır. Özellikle temmuz ve ağustos döneminde ciddi bir yoğunluğumuz var. Datça planı yapan misafirlerden ricamız, özellikle temmuz ve ağustosta rezervasyon yaptırmadan gelmesinler." dedi.

Çoban, bayram tatiliyle Datça turizminin daha da hareketlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Datça şu anda turizmde tarihi yoğunluğunu yaşıyor. Denizi temiz bir yarımada burası. Bunun yanında Knidos Antik Kenti'ni gezerek burada gün batımını izliyorlar. Eski Datça'da tarihi evleri ziyaret edip, kumluk plajı ve liman bölgesinde denize giriyorlar. Özellikle Palamutbükü, Boğabükü ve Hayıtbükü koylarında bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda lüks yat el değmemiş koylarda mavi yolculuğa çıkıyor. Turistler burada da izole tatil yapıyor. Bunun iki ay daha devam edeceğini umuyoruz."

Muğla'nın aşılamada Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu anlatan Çoban, tatilcilerin randevu almamış olsa dahi aşı yaptırabileceğini, bunun için belirlenen noktalarda ekiplerin çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

DENİZDEN VE KARADAN GÜN BATIMINI İZLEMEK İÇİN GELİYORLAR

Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, ilçeye gelen tatilci yoğunluğunun antik kentte de kendini hissettirdiğini kaydetti.

Özellikle akşam saatlerinde çok sayıda turistin gün batımını izlemek için antik kenti ziyaret ettiğine dikkati çeken Doksanaltı, ziyaretçilerin aynı zamanda kentte yeni kazılarla açığa çıkarılan ve restore edilen anıtları da görme imkanı bulduğunu ifade etti.