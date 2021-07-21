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Haberler Muğla Ege sahillerine turist yağdı

Ege sahillerine turist yağdı

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Çeşme milyonlarca tatilciyi ağırlıyor. Bayramın birinci günü sahillerde adım atacak yer kalmadı. Uçaklar ek seferlerini üç katına çıkartırken, otobüs şirketleri ise bazı şehirlerden saat başı olarak sefer düzenlemeye başladı.

Ege sahillerine turist yağdı

21.7.2021

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin gözde tatil merkezleri olan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası ve Çeşme'nin sahillerinde adım atacak yer kalmadı. Otel doluluk oranları yüzde 90'ı aşarken, ilk günden plajlarda insan yoğunluğu oluştu.

KOYLAR TEKNELERLE DOLUP TAŞTI
Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmak isteyen tatilciler sahilleri doldurdu. Denizde ise tatilcilerin yoğunluğunun gözle görülecek kadar fazla olduğu dikkatlerden kaçmadı. Uçaklar ek seferlerini üç katına çıkartırken, otobüs şirketleri ise bazı şehirlerden saat başı olarak sefer düzenlemeye başladı.

Öte yandan, sadece karadan ve havadan değil denizden de gelen insan sayısının hayli fazla olduğu gözlemlendi. Yüzlerce tekne Bodrum'un her koyuna demir attı. Birçok tatilcinin de mavi yolculuğa çıktığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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