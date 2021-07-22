Hizmet vermek yerine ‘gelmeyin’ dediler

Pandeminin ardından Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasıyla Ege'ye büyük bir akın yaşanırken CHP'li ilçe belediye başkanları çabuk havlu attı. Bugüne kadar heykel ve konser belediyeciliğine ağırlık veren başkanlar, yeterli yatırım yapmadıkları altyapının çökmesi ve sorunların üstesinden gelememeye başlamalarının ardından "Artık ilçemize gelmeyin, yeter" demeye başladı.

'NÜFUS ARTSIN İSTEMİYORUZ'

Bu arada özellikle nüfusları patlayan İzmir'in bazı ilçelerinde zaman zaman su kesintileri yaşandığı belirtilirken İZSU, vatandaşı tasarruflu su kullanmaya davet etti. Havlu attığını bariz bir şekilde itiraf eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan nüfusa hizmet etmenin kolay olmadığını söyleyerek, 'Daha fazla artsın istemiyoruz' dedi. Altyapı sorunu yaşadıklarını söyleyip Bodrum'a gelen devamlı göç karşısında yeterli çalışma yürütemediklerini söyleyen Aras, bunun için daha planlı bir yol haritası izlenmesi gerektiğini aktardı. Bodrum'a göçün durmadığını söyleyen Aras, "Buraya daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum'un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var. O artık doldu. Nüfusu daha fazla artarsa Bodrum'un turizm özelliği de kaybolur. Şu anda 600 bini aşkın nüfusla sorunlar yaşıyoruz. Trafik ortada" dedi. Hizmetin kolay olmadığını söyleyen Aras, "Türkiye'de işler genelde tersten gidiyor. Normalinde önce altyapı, planlamalar yapılır sonra yapılaşmaya gidilir. Biz de ise herkes göç edip geliyor sonra benim yolum, kanalizasyonum, elektriğim yok, trafik sorunu var diyor. Bir yılda 2.5 katına çıkan bir nüfustan bahsediyoruz. Buna hizmet etmek o kadar da kolay değil" ifadelerini kullandı.

GÜRÜN DE 'GELMEYİN' DEDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin hem sağlıklarını, hem de tatillerini zehir etmemeleri için uyarıda bulundu, il genelinde trafiğin de felç olduğunu söyledi. Marmaris, Fethiye gibi ilçelerin nüfusunun iki katına çıktığını belirten Gürün, "Birçok tatilci maalesef ağaç altlarını mekan ediniyor. Her türlü ihtiyaçlarını orada görmek zorunda kalıyorlar ve çöp üretiyorlar. Plajlar oldukça dolu. Bu büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. İlçe belediyeleri olağanüstü gayret sarf etmek zorunda kalıyorlar" dedi.





BAŞKAN ORAN: BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİM

TÜRKİYE'nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde de, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük nüfusun 1 milyonu aştığı belirtildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, çaresizliğini, "Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim" sözleriyle anlattı. İlçeye olan ilgi trafikte de kendini belli etti. Tatilin ilk 3 gününde Çeşmeİzmir otoyolunun Çeşme ve Alaçatı gişelerinden 375 bin araç girişi olduğunu bildiren Başkan Oran, eski yoldan gelenlerle birlikte toplam araç sayısının 500 binin üzerinde olduğunu ve nüfusun günlük giriş çıkışlarla 1 milyonu aştığını kaydetti. Aşırı nüfus nedeniyle su ve elektrik tüketiminin de arttığını aktaran Oran, vatandaşlara tatil sürecinde araç yıkamamaları, çimlerini az sulamaları çağrısında bulundu.





İZSU: SUYU TASARRUFLU KULLANIN

ÖZELLİKLE nüfusları patlayan İzmir'in bazı ilçelerinde zaman zaman su kesintileri yaşandığı belirtilirken İZSU, vatandaşı tasarruflu su kullanmaya davet etti. İZSU'dan "Siz değerli hemşehrilerimize kesintisiz içme suyu sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri de bayram tatili süresince suyu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Yoğun nüfus artışı olan ilçelerde su sıkıntısı yaşanmaması için tüketimde her zamankinden daha özenli olmalıyız. Özellikle aşırı tüketimden kaynaklanan basınç düşüklüğü sebebiyle yüksek kesimlerinde su alamayan ev kalmaması için tasarruflu su kullanmaya lütfen dikkat edelim" açıklaması yapıldı

ADEM ÜLKER/MERT ALPDÜNDAR