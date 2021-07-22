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Haberler Muğla Örgü Teyze’ artık dünyayı duyuyor

Örgü Teyze’ artık dünyayı duyuyor

Örgü Teyze’ artık dünyayı duyuyor

22.7.2021

MUĞLA'DA eşinden ayrıldıktan sonra bir süre küçük kızı ile sığınma evinde kalan Ayşegül Ünal (56), 10 yıldır işitme kaybı yaşıyordu. Yıllarca ördüğü bez bebekleri pazarda satarak evinin geçimini sağlayan Ünal'ın hayatı Akademisyen Demet Seçil Deder ile tanışınca değişti. Deder'in girişimleriyle İzmir'de iki kulağına da işitme cihazı takılan Ayşegül Ünal, yıllar sonra tekrar dünyayı duymaya başladı. Göz yaşlarını tutamayan Ünal, "Bayram gününde yeniden doğmamı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

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