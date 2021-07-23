3 çocuğunun yaşadığı evi yaktığı iddia edilen baba serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda F.Ö. ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi görev alarak yangın diğer evlere sıçramadan söndürülmüştü.





Olay esnasında anne ve çocuklarının evde olmaması şans olarak değerlendirilmişti. Kundaklama iddiası ile emniyet mensupları tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki H.U., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.





Edinilen bilgiye göre, evi yakılan F.Ö., eski kocasının serbest bırakıldığını öğrenince sinir krizi geçirerek, "Evimizi yaktı yetmedi, bizi mi yakması gerekiyordu" diye konuştu.





Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.