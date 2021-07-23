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Haberler Muğla Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular

Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 tatilci Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından 4 saat süren arama sonucu kurtarıldı.

Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular
DHA

23.07.2021, 23:00

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile geldiği öğrenilen Fatma Akçelik (31) ile Turgay Gök (34), doğa yürüyüşüne çıktıkları Faralya Mahallesi Kabak Koyu Şelale Mevkii'nde yollarını kaybetti.



Gök'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine JAK ekipleri sevk edildi. Dün saat 22.00 sıralarında bölgeye çıkış yapan ekipler, Şelale mevkii kuzey hattında 4 saat süren arama çalışmaları sonucu tatilcilere ormanlık alanda ulaştı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Fatma Akçelik ile Turgay Gök, kendilerine su ikram eden jandarma personellerine teşekkür etti.

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