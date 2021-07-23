Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile geldiği öğrenilen Fatma Akçelik (31) ile Turgay Gök (34), doğa yürüyüşüne çıktıkları Faralya Mahallesi Kabak Koyu Şelale Mevkii'nde yollarını kaybetti.





Gök'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine JAK ekipleri sevk edildi. Dün saat 22.00 sıralarında bölgeye çıkış yapan ekipler, Şelale mevkii kuzey hattında 4 saat süren arama çalışmaları sonucu tatilcilere ormanlık alanda ulaştı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Fatma Akçelik ile Turgay Gök, kendilerine su ikram eden jandarma personellerine teşekkür etti.