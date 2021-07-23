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Haberler Muğla Teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

23.7.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi. Edinilen bilgiye göre, motoru arızalanan bir teknenin Turunç pınarı açıklarında sürüklendiği belirlendi. İçinde 12 kişinin bulunduğu teknedekinler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürüklenen tekneyi güvenli bir şekilde marinaya çekti.

MURAT YALÇIN

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