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Haberler Muğla Boşanmak istemeyen koca, evi ateşe verdi

Boşanmak istemeyen koca, evi ateşe verdi

Boşanmak istemeyen koca, evi ateşe verdi

24.7.2021

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde karısından ayrılmak istemeyen H.U. eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi. H.U. gece yarısından sonra 01.30 sıralarında yanıcı madde dökerek evi tutuşturdu. Küle dönen evin o sırada boş olması, can kaybını önledi.

■ ADEM ÜLKER

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