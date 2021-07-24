Boşanmak istemeyen koca, evi ateşe verdi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde karısından ayrılmak istemeyen H.U. eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi. H.U. gece yarısından sonra 01.30 sıralarında yanıcı madde dökerek evi tutuşturdu. Küle dönen evin o sırada boş olması, can kaybını önledi.

■ ADEM ÜLKER