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Haberler Muğla Fethiye Belediyesi camiyi mühürledi

Fethiye Belediyesi camiyi mühürledi

Muğla'da Fethiye Belediyesi, 1992 yılında yapılan ve 22 yıldır vatandaşların ibadet ettiği Eldirek Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii'ni mühürledi.

Fethiye Belediyesi camiyi mühürledi

24.7.2021

Caminin ikinci katı, minaresi ve imamın kaldığı lojman kaçak olduğu gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, tutanak tutup caminin kapısına mühür vurdu. Mahalle halkından gelen tepkilerin ardından mühür kaldırılırken, tutanağın, camiyi yaptıran ve şimdi hayatta olmayan Cafer Kuru adına yazılması ise dikkat çekti.

ADEM ÜLKER

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