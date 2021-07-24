Fethiye Belediyesi camiyi mühürledi

Caminin ikinci katı, minaresi ve imamın kaldığı lojman kaçak olduğu gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, tutanak tutup caminin kapısına mühür vurdu. Mahalle halkından gelen tepkilerin ardından mühür kaldırılırken, tutanağın, camiyi yaptıran ve şimdi hayatta olmayan Cafer Kuru adına yazılması ise dikkat çekti.

ADEM ÜLKER