  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı

Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. İlçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Olayda yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı
İHA

24.07.2021, 08:40

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezi çalışanları ile tatilci grubu arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki bir eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı yatıştırarak ayırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.