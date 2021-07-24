Köyceğiz kundakçısı tutuklandı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Ruben Rasim Bensusan (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 farklı noktada çıkan yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duran Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yangın ile ilgili olduğu düşünülen 18 yaşındaki Ruben Rasim Bensusan gözaltına aldı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

1 DÖNÜM YANDI

BENSUSAN'IN ailesiyle tekne turuna katıldığı, dönüş saatinde ortadan kaybolduğu öğrenildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Bensusan suçunu itiraf etti. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

ÖMER KUNDAKÇI