KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın turistik ilçelerini tercih eden yaklaşık 5 milyon tatilcinin dönüş çilesi başladı. Turistik ilçelerin geçiş noktası konumunda bulunan Gökova Kavşağı'nda, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ikazlarda bulundu. Tatilcilerin oluşturduğu araç ve trafik yoğunluğunun pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

■ ADEM ÜLKER