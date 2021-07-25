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Haberler Muğla İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi

İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan İskoçyalı aktör Mike Mitchell (65), marinada duş alırken yaşamını yitirdi. Mitchell'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
DHA

25.07.2021, 12:32

Olay, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Marinanın işletme müdürü Burak Ardahan, aktör Mike Mitchell'in uzun süre duştan çıkmadığını görünce kabini kontrol etti. Ardahan, Mitchell'i yerde hareketsiz şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mike Mitchell'in öldüğünü belirledi.

Mitchell'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Mitchell'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

MIKE MITCHELL KİMDİR?
Mike Mitchell, 'Gladyatör', 'Cesur Yürek' ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmlerinde rol aldı. Mike Mitchell, Türkiye adına katıldığı 'Dünya Vücut Şampiyonası'nda da birincilik kazandı. Mitchell, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi çalıştı. Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol aldı.

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