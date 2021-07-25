  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris'te trafik durma noktasına geldi!

Marmaris'te trafik durma noktasına geldi!

Kurban Bayramı tatili Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde geçiren vatandaşlar Cuma gününden itibaren dönüşe geçerken, bazı vatandaşlar da dönmek için bugünü bekledi. Son güne kalan tatilciler yoğunluğa sebep olurken, durma noktasına gelen trafik nedeniyle emniyet güçleri yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris'te trafik durma noktasına geldi!
İHA

25.07.2021, 13:56

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, Marmaris ve Datça ilçelerini tatil yapmak isteyen vatandaşlarla doldurdu. Bayram tatilinin başlangıç süresince geliş yönünde yoğun olan trafik, bu kez gidiş yönünde yoğunluk gösterdi.

Çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli plakalı araçlar şehir içinde ve şehrin çıkış noktalarında sıkışıklık yaşadı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güzergahlarda görev yaparak gerekli kontrolleri sağladı.

Marmaris ve Datça ilçelerinin kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli jandarma ve polis kontrol noktalarında jandarma trafik ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de hem ilçeye giriş hem de ilçeden çıkışlarda kontroller gerçekleştirdi. Bayram süresince Marmaris ve Datça ilçelerine 200 binden fazla araç girdiği bilgisi edinilirken, havadan ve karadan kontrollerin yapıldığı yoğun trafiğin gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyruğunun başı var sonu yok

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te trafik durma noktasına geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.