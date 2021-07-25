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Haberler Muğla Plajda tekme tokat kavga

Plajda tekme tokat kavga

Plajda tekme tokat kavga

25.7.2021

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan halk plajında oturan 2'si kadın 4 arkadaş arasında saat 06.00 sıralarında tartışma çıktı. Grubun içindeki bir kadın karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç" diye bağırdı.

İkili birbirine küfredip hakaretler etmeye başladı. Arkadaşları tarafları sakinleştirmeye çalışırken kadın üzerine yürüyen adama "Defol git" diye bağırarak tokat, yumruk ve tekme ile karşılık verdi. Darbelerin hedefi olan adam, çevredeki hasır şemsiyelere ve plastik dubalara vurdu.

■ ADEM ÜLKER

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