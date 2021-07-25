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Haberler Muğla Kız arkadaşıyla tartıştı şarampole yuvarlandı!

Kız arkadaşıyla tartıştı şarampole yuvarlandı!

Muğla’nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler mahallesi Turunç yolunda bir araç şarampole yuvarlandı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye ve sağlık görevlileri araçta yalnız olan H.Ş yi çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti.

Kız arkadaşıyla tartıştı şarampole yuvarlandı!
İHA

25.07.2021, 18:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021, 18:35

Edinilen bilgiye göre H.Ş ile kız arkadaşı E. S. tartışma yaşadı. E.S önden kendi aracı ile Turunç yönüne giderken H.Ş peşinden takip etmek istedi. 34 SİT 97 plakalı BMW araç kullanıcısı H.Ş direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında yoldan geçenler ve tartıştığı kız arkadaşı E.S 112 acil destek hattını arayarak yardım istedi.



Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda İtfaiye, sağlık ve jandarma ekibi H.Ş yi kullanılamaz hale gelen araç içinden yaralı halde çıkardı. Olası bir duruma karşı İtfaiye ekipleri önlemlerini aldı, jandarma ekipleri çevre güvenliğini Sağladı. Olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken yaralı H.Ş hastaneye kaldırıldı.

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