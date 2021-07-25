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Haberler Muğla Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi

Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Fatma Girik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
AA

25.07.2021, 15:46

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, bir süre önce yüksek tansiyona ve ateşe bağlı rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Girik, taburcu edildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor." dedi.

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