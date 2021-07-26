İskoç oyuncu Mitchell kalp krizinden öldü

İSKOÇ aktör Mike Mitchell (51), Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dünya vücut geliştirme şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettikten sonra Fethiye'ye yerleşen Mitchell, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi çalıştı. Mitchell, önceki akşam saatlerinde marinanın duşunda İngiliz eşi Dennise tarafından ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan Mitchell'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mitchell, "Gladyatör", "Cesur Yürek" ve "Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" gibi yapımlarda rol almıştı.

ERDOĞAN CANKUŞ / MURAT YALÇIN