Marmaris'te zeytinyağı içine saklanan esrarı 'Coco' buldu

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde otogarda, otobüs ve özel araçlar ile yolculara yönelik denetim yaptı.





Denetimlerde, tedirgin davranışlarından şüphelenilen F.K. (43), durduruldu. F.K.'nin üzerinde ve bavulunda arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Coco' bavuldaki 3'er kiloluk 2 zeytinyağı tenekesine tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan yağ tenekelerinde toplam 240 gram esrar ele geçirildi. F.K., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, satıcı değil, içici olduğunu söyleyen F.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.