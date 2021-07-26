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Haberler Muğla Marmaris'te zeytinyağı içine saklanan esrarı 'Coco' buldu

Marmaris'te zeytinyağı içine saklanan esrarı 'Coco' buldu

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te narkotik köpeği 'Coco' başarılı bir operasyona imza attı. Otogar denetiminde hassas burunuyla denetim yapan 'Coco' bir yolcunun bavulundaki zeytinyağı tenekesinde toplam 240 gram esrar ele geçirdi.

Marmaris'te zeytinyağı içine saklanan esrarı 'Coco' buldu
DHA

26.07.2021, 18:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021, 18:12

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde otogarda, otobüs ve özel araçlar ile yolculara yönelik denetim yaptı.



Denetimlerde, tedirgin davranışlarından şüphelenilen F.K. (43), durduruldu. F.K.'nin üzerinde ve bavulunda arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Coco' bavuldaki 3'er kiloluk 2 zeytinyağı tenekesine tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan yağ tenekelerinde toplam 240 gram esrar ele geçirildi. F.K., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, satıcı değil, içici olduğunu söyleyen F.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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