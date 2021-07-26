  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Peş peşe can verdiler

Peş peşe can verdiler

Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Celal ve Zeynep Soğancı çifti, yaşadıkları evde ölü bulundu. İlk incelemelere göre, Celal Soğancı'nın yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği, eşi Zeynep Soğancı'nın da eşinin vefatının hemen ardından kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Peş peşe can verdiler

26.7.2021

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan Celal Soğancı ve Zeynep Soğancı çiftinden haber alamayan komşuları ve yakınları, kapıyı açarak içeri girdi.

HAYIR İŞLERİ YAPTILAR
İçeride, Celal Soğancı tuvaletin önünde, eşi Zeynep Soğancı da salonda hareketsiz halde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Milas'ta birçok hayır işinde bulunan, cami yeri bağışlayan ve cami inşaatına büyük katkılar sunan Celal Soğancı ve Zeynep Soğancı çiftçinin ani ölümü komşularını, mahalleliyi ve ailesini derinden üzdü. Evde yapılan ilk incelemede, Celal Soğancı'nın yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle hayatını kaybettiği, eşi Zeynep Soğancı'nın ise eşinin vefatına dayanamayarak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Peş peşe can verdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.