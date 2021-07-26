Peş peşe can verdiler

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan Celal Soğancı ve Zeynep Soğancı çiftinden haber alamayan komşuları ve yakınları, kapıyı açarak içeri girdi.

HAYIR İŞLERİ YAPTILAR

İçeride, Celal Soğancı tuvaletin önünde, eşi Zeynep Soğancı da salonda hareketsiz halde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Milas'ta birçok hayır işinde bulunan, cami yeri bağışlayan ve cami inşaatına büyük katkılar sunan Celal Soğancı ve Zeynep Soğancı çiftçinin ani ölümü komşularını, mahalleliyi ve ailesini derinden üzdü. Evde yapılan ilk incelemede, Celal Soğancı'nın yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle hayatını kaybettiği, eşi Zeynep Soğancı'nın ise eşinin vefatına dayanamayarak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

VOLKAN YILDIZ