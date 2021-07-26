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Haberler Muğla Tatilciler gitti çöpleri kaldı

Tatilciler gitti çöpleri kaldı

Bayram tatilinin ardından dönüş çilesi başlarken, tatil beldelerinde ise her yıl olduğu gibi yine aynı çöp manzaraları ortaya çıktı. Muğla Marmaris ve Fethiye’nin dünyaca ünlü plaj ve denizleri, tatilcilerin bıraktığı çöplerle dolup taştı.

Tatilciler gitti çöpleri kaldı

26.7.2021

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle, Muğla'ya gelen milyonlarca tatilci evlerine döndü. Yetkililerin, "Rezervasyonsuz gelmeyin" uyarısına rağmen Muğla'nın turistik ilçelerine akın edenlerden bir çoğu, plajda, ormanda, parklarda yattı. Çöplerini ve atıklarını çevreye savuranlardan geriye, plajda, parkta, kamyonet kasasında uyurken çekilmiş fotoğrafları ve deniz dahil her yere bıraktıkları çöpleri kaldı.

'İNSANLIĞA İHANET'
TATİLCİLERİN en çok kirlettiği tatil beldesi Marmaris oldu. Marmarisliler gördükleri manzarayı, "Doğaya, çevreye ve insanlığa ihanet", "Virüse davet çıkarmak", "Rezalet" olarak değerlendirdi. Marmaris Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde havlu ve hasır sererek plajda uyuyan tatilcilerin arasından torbalar dolusu çöp topladı. Marmarisliler, plajdaki uyarı levhalarına rağmen sahile atılan çöpleri ve plajda ve araçlarında uyuyan tatilcileri cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşarak sitemde bulundu.

60 TORBA ÇÖP ÇIKTI
FETHİYE Akvaryum Koyu'na tatilciler tarafından atılan çöpler, Jack Sparrow isimli teknesi kaptanı Volkan Abakaya ve ekibi koya giderek temizlik yaptılar. 60 torba çöp toplayan ekip "Bu teknenin kaptanı ve çalışanları tarafından toplandı. Kaptan Abakaya, "Cennet koyumuzun bu durumda olmasına gönlümüz el vermedi. Gelip temizledik. Bu kadar çok çöp olacağını düşünmemiştik. İnsanlar lütfen çöplerini de götürsün" dedi.

Adem ÜLKER

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