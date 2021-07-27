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Haberler Muğla Motosikletli baba-oğul kaza yaptı: Samet öldü

Motosikletli baba-oğul kaza yaptı: Samet öldü

Motosikletli baba-oğul kaza yaptı: Samet öldü

27.7.2021

MUĞLA'DA otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki Samet Kaygusuz hayatını kaybetti, babası Metin Kaygusuz ağır yaralandı. Kaza, Bodrum Gökçebel Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kaygusuz'un kullandığı motosiklet, M.K'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Samet Kaygusuz başını yere çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve mahallede berberlik yaptığı öğrenilen baba Metin Kaygusuz ise hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

■ ADEM ÜLKER

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