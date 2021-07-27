Oltaya 3 metrelik kılıç balığı takıldı

MUĞLA'DA yaşayan Fethiye Nüfus Müdürlüğü Şefi Olgun Mutaf, Kızılada açıklarında tekneden balık tutarken, oltasına yaklaşık 3 metre boyunda kılıç balığı takıldı. Oltanın aniden büyük bir ağırlıkla hareketlenmesini şaşkınlıkla karşılayan Mutaf, bir yandan da o anları görüntülemeye çalıştı.

Balık, bir süre sonra oltadan kurtuldu ve özgürlüğüne kavuştu. Olgun Mutaf, "Oltaya bu kadar büyük balık takılacağı aklıma gelmezdi. Fethiye'de böylesine büyük bir kılıç balığı görmek, bizi çok mutlu etti" dedi.

■ ADEM ÜLKER