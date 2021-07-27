Sahibinin tüfekle vurduğu köpek kan kaybından öldü

MUĞLA'DA Feridun Ortayol (44) beslediği güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi.

Feridun Ortayol, güvercinlere saldıran 'Foks' isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ön ayaklarından yaralanan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi görevlilerince teslim alındı. Hayvan ambulansı ile bakımevine götürerek ameliyata alınan 'Foks', kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ortayol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ ADEM ÜLKER