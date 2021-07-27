  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sahibinin tüfekle vurduğu köpek kan kaybından öldü

Sahibinin tüfekle vurduğu köpek kan kaybından öldü

Sahibinin tüfekle vurduğu köpek kan kaybından öldü

27.7.2021

MUĞLA'DA Feridun Ortayol (44) beslediği güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi.

Feridun Ortayol, güvercinlere saldıran 'Foks' isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ön ayaklarından yaralanan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi görevlilerince teslim alındı. Hayvan ambulansı ile bakımevine götürerek ameliyata alınan 'Foks', kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ortayol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahibinin tüfekle vurduğu köpek kan kaybından öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.