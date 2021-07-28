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Bill Gates'in Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

ABD'li iş insanı Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum açıklarına geldi. Arkadaşlarıyla birlikte beldedeki ünlü bir hotelin et restoranında yemek yiyen Gates, 80 bin liralık hesap ödedi. Ziyaretini gizli tutan ünlü iş insanı, yemeğinin ardından yatına geçerek ülkeden ayrıldı.

Bill Gates'in Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

28.07.2021, 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021, 14:47

Bodrum, dünyadan gelen pek çok zengin iş insanının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.

80 BİN LİRALIK HESAP

Sabah'ın haberine göre, arkadaşlarıyla birlikte bölgedeki ünlü bir hotelin et restoranına giden Gates, oldukça keyifli bir akşam geçirdi.



Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, bu ziyafet için 80 bin liralık hesap ödedi.

ZİYARETİNİ GİZLİ TUTTU

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.

Bill Gates Bodrum’da stres attı

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