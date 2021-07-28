Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozarmut Mahallesinde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın evinde mimari sütun parçası olduğu bilgisinin alınması üzerine ev ve eklentilerinde yapılan aramada; evin bahçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen mimari sütun parçası ele geçirildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Evin bahçesinde Roma Dönemine ait tarihi sütun ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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