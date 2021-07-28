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Haberler Muğla Evin bahçesinde Roma Dönemine ait tarihi sütun ele geçirildi

Evin bahçesinde Roma Dönemine ait tarihi sütun ele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesinde bir evin bahçesinde tarihi değer taşıyan mimari sütun bulundu.

Evin bahçesinde Roma Dönemine ait tarihi sütun ele geçirildi

28.07.2021, 16:28

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozarmut Mahallesinde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın evinde mimari sütun parçası olduğu bilgisinin alınması üzerine ev ve eklentilerinde yapılan aramada; evin bahçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen mimari sütun parçası ele geçirildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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