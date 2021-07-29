MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lledo, Türkiye kıyıları ile Japonya'daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi'ni yürütmüştü.
■ ADEM ÜLKER
İspanyol arkeolog kansere yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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