İspanyol arkeolog kansere yenildi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lledo, Türkiye kıyıları ile Japonya'daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi'ni yürütmüştü.

■ ADEM ÜLKER