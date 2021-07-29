Menteşe’de anız ve zeytinlik yangını

Son dakika... Muğla’nın Menteşe ilçesinde anız ve zeytinlik alanda çıkan yangınında 30 zeytin ağacı yangında kısmen zarar gördü. Ekipler alama geçip yangına müdahale etti.

Menteşe ilçesi Kemiklik mevkii küme evleri adresindeki boş arazide otların tutuşması sonrası yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Anız ve zeytinlik alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangında 10 dönüm boş arazideki anız yanmış ve 2 dönümdeki yaklaşık 30 adet zeytin ağacı kısmen zarar gördüğü açıklandı.