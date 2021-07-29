Menteşe ilçesi Kemiklik mevkii küme evleri adresindeki boş arazide otların tutuşması sonrası yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Anız ve zeytinlik alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangında 10 dönüm boş arazideki anız yanmış ve 2 dönümdeki yaklaşık 30 adet zeytin ağacı kısmen zarar gördüğü açıklandı.
Anız ve zeytinlik alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangında 10 dönüm boş arazideki anız yanmış ve 2 dönümdeki yaklaşık 30 adet zeytin ağacı kısmen zarar gördüğü açıklandı.
Menteşe’de anız ve zeytinlik yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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