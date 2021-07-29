Forbes Dergisi'ne göre, Ukrayna'nın en zengin işadamları arasında yer alan ve Metalist Kharkiv futbol takımının sahibi olan Aleksander Yaroslavsky'i 60 metrelik 'Kaiser' adlı ödüllü süper lüks yatıyla Bodrum'a demir attı.
Mavi yolculuğa çıkan ve Gümbet açıklarında demirleyen yatından çıkarak jet-ski şov yapan ünlü işadamı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde bol bol gezdi.
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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