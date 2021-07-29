  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

'Kaiser' adlı milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a gelen Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky, Gümbet açıklarında jet-ski şov yaptı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde bol bol gezdi.

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
İHA

29.07.2021, 14:34

Forbes Dergisi'ne göre, Ukrayna'nın en zengin işadamları arasında yer alan ve Metalist Kharkiv futbol takımının sahibi olan Aleksander Yaroslavsky'i 60 metrelik 'Kaiser' adlı ödüllü süper lüks yatıyla Bodrum'a demir attı.

Mavi yolculuğa çıkan ve Gümbet açıklarında demirleyen yatından çıkarak jet-ski şov yapan ünlü işadamı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde bol bol gezdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.