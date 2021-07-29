Muğla'da aynı gece iki kişi canına kıydı

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Güllük beldesinde yaşayan 24 yaşındaki Gamze Yapıcı, evlerinin balkonunda, Menteşe'de de, 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Özkan Sarı, bağ evinin yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları, ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. İntihar olduğu düşünülen iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ ADEM ÜLKER