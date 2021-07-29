  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da aynı gece iki kişi canına kıydı

Muğla'da aynı gece iki kişi canına kıydı

Muğla'da aynı gece iki kişi canına kıydı

29.7.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Güllük beldesinde yaşayan 24 yaşındaki Gamze Yapıcı, evlerinin balkonunda, Menteşe'de de, 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Özkan Sarı, bağ evinin yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları, ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. İntihar olduğu düşünülen iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da aynı gece iki kişi canına kıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.