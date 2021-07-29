MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Güllük beldesinde yaşayan 24 yaşındaki Gamze Yapıcı, evlerinin balkonunda, Menteşe'de de, 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Özkan Sarı, bağ evinin yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları, ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. İntihar olduğu düşünülen iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
■ ADEM ÜLKER
Muğla'da aynı gece iki kişi canına kıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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