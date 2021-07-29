Muğla’nın turistik ilçelerine 333 bin araç girişi oldu

Vali Orhan Tavlı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik tüm tedbirlerin uygulandığı 9 günlük bayram tatili sürecinde denetimlerinin arttırıldığını, ilimize gelen vatandaş ve yolculara bilgilendirme broşürleri dağıtıldığını ifade etti.





Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıt verilerine göre 7 gün içerisinde Marmaris'e 113 bin 988, Bodrum'a 80 bin 593, Fethiye'ye 138 bin 572 olmak üzere toplam 333 bin 153 aracın giriş yaptığını belirten Vali Orhan Tavlı, "Kurban Bayramı tatilinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın gitmek istedikleri yere güvenle ulaşabilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan başta trafik ekiplerimiz olmak üzere tüm kolluk güçlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.