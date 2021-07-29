Haberler Muğla Otel işletmecisine tarihi eser kaçakçılığından işlem

Otel işletmecisine tarihi eser kaçakçılığından işlem

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Kaçakçlık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir otel işletmecisine tarihi eser kaçakçılığından işlem yaptı. Oteldeki bir odada yapılan aramada ise çok miktarda tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi.