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Haberler Muğla Yunan adasına yüzerek geçmeye çalıştılar

Yunan adasına yüzerek geçmeye çalıştılar

Yunan adasına yüzerek geçmeye çalıştılar

29.7.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şambrelle yüzerek geçmeye çalışan 3 kaçak göçmen bitkin halde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Göçmenler bota alınarak karaya çıkarıldı. Öte yandan Ortaca'da 56, Marmaris'te de Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 14 göçmen yakalandı.

■ ADEM ÜLKER

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