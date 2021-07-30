Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Ülkemiz iki gündür yangın felaketi ile mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum özellikle yangınların yoğun olarak devam ettiği Antalya'ya gitti. Burada sık sık gazetecilerin sorularını cevaplayan ve son durumu paylaşan bakanlar, en son yangınlarda iyiye doğru bir gidişatın olduğunu söyledi.

MİLAS VE BODRUM YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Son basın toplantısından kısa bir süre sonra ise Bakan Pakdemirli, sevindiren haberi Twitter hesabından verdi. Açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

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