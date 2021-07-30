  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

30.07.2021, 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021, 12:31

Ülkemiz iki gündür yangın felaketi ile mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum özellikle yangınların yoğun olarak devam ettiği Antalya'ya gitti. Burada sık sık gazetecilerin sorularını cevaplayan ve son durumu paylaşan bakanlar, en son yangınlarda iyiye doğru bir gidişatın olduğunu söyledi.

MİLAS VE BODRUM YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Son basın toplantısından kısa bir süre sonra ise Bakan Pakdemirli, sevindiren haberi Twitter hesabından verdi. Açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Bodrum'daki Pina Yarımadası’nda 80 hektar orman kül oldu! Otellerde sıkışanlar canlarını böyle kurtardı Son dakika: Bodrum, Milas ve Didim'de orman yangını! Milas'taki 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü! İşte yürek yakan görüntü Milas'taki 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü! İşte yürek yakan görüntü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.