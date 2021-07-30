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Haberler Muğla Sosyal medya şovu yorumlarda söndü

Sosyal medya şovu yorumlarda söndü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla bilinen CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Instagram hesabından "Bodrum Belediyesi olarak hepimiz, misafirlerimizin ve değerli halkımızın emrindeyiz" paylaşımı yaptı.

Sosyal medya şovu yorumlarda söndü

30.7.2021

Her türlü sorun ve şikayetin iletilmesini isteyen Aras, "05324267986 numaralı hattım başta olmak üzere, belediyemizin diğer iletişim kanalları aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz" dedi. Aras'ın bu paylaşımına destek verenlerin yanı sıra, birçok kullanıcıdan da tepki geldi. Susuzluktan, bitmeyen yollardan ve 2 yılda kirası 3 bin liradan 20 bin liraya çıkan stantlardan bahseden kullanıcılardan birisi, "Bence Doğu ve Güneydoğu illerindeki mahallelere giderek inceleme yapın. Çünkü oralarda bu sorunlar tarihe gömüldü" şeklinde yorum yaptı.

ADEM ÜLKER

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