Köyceğiz yangınında provokasyon! Soruşturma başlatıldı

Köyceğiz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Perşembe günü saat 15.48'de başlayan orman yangını hala devam ediyor. Yangına dün 1 helikopterle kısa süreliğine havadan müdahalede bulunulduğu, halen karadan söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Bazı noktalara karadan ulaşımın olmaması, sıcak ve rüzgarlı havanın da etkisi ile yangının farklı noktalara atlayan yangın nedeniyle Çalca bölgesindeki bazı evlerin ise tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilmişti.

Bu arada yangınla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan bazı paylaşımlar tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımda, Yangını çıkaranlar ile silahlı çatışma çıktığı belirtilirken, "Silahı olan gelsin" diye çağrı yapılması tedirginliğe sebep oldu.

Paylaşım üzerine Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, ilçemizde silahlı çatışma çıktığı ile ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Provakasyon amaçlı bu paylaşımlar kesinlikle asılsız ve yalandır. Bu tür paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.