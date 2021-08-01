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Haberler Muğla Datça’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Datça’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Datça’da 4.5 büyüklüğünde deprem

1.8.2021

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün akşam 22.57'de, meydana gelen depremin derinliği, 3.20 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi
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