Milli seferberlik

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiği söndürme çalışmalarında, gece gündüz demeden motosiklet ve otomobilleri ile marketlerin yolunu tutan vatandaşlardan kimileri paket paket aldıkları sularla ekiplerin yardımına yetişiyor. Bazı vatandaşlar da evlerini ve eşyalarını kaybederek mağdur olanların yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Gönüllüler, kıyafet ve erzak desteği ile bir nebze de olsa yaraları sarmaya çalışıyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. Marmaris'te binlerce vatandaş Mesire Parkı'nda kurulan Kızılay çadırına yiyecek, içecek ve barınma malzemeleri getirirken, ilçede kendi aralarında organize olan gençler de getirilen malzemelerin ayrıştırılması ve istiflenmesine yardımcı oldu.



MARMARİS HALKINDAN GECE BOYU DAYANIŞMA

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor. Çalışmalar Turunç ve Osmaniye mahalleleri ile Asparan mevkisinde yoğunlaşırken, kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma teşkilatından da bölgeye ekipler geldi. Çalışmalar Asparan mevkisi ile Turunç ve Osmaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.



'ÇOCUKLUĞUMUZ ANILARIMIZ YANDI'

ZEYNEP Köse de, "Biz aracımızla buraya geldik ve buradaki malzemelerin yangın bölgesine nakledilmesi konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki tane yaşlı çift, pazar arabasına buzları doldurup taksiyle gelmişler. O manzarayı sizlere anlatamam. Çocukluğumuz, anılarımız yandı. Çok üzgünüz" diye konuştu. Alana pil ve el feneri getiren Melis Ketenci ise "Sosyal medyadan arkadaşlarımın çağrısından gördüm. Hemen pil ve el feneri aldım. Bu manzarayı görüp de koşup gelmemek imkansız" dedi.



'BURASI BİZİM HAYATIMIZ KURTARMAK ZORUNDAYIZ'

ÇADIRA çorap getiren vatandaşlardan Arzu Keçeci, "Biz Armutalanı'nda oturuyoruz. Şu anda çevremdeki bir sürü insan gönüllülük esasına göre çalışıyor. Benim cep telefonuma mesaj geldi, itfaiyeciler için çorap istemişlerdi, onları getirdim. Canla başla çalışıyoruz, inşallah bir an önce bu yangın söner. Bizim ülkemiz, bizim şehrimiz yanıyor. En acısı bu. Burası bizim hayatımız. Kurtarmak zorundayız" dedi.

Adem ÜLKER