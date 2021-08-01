‘PKK mayınından kurtuldu alevlerden kaçamadı’

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışmalara destek verirken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir, oğlunun cenaze töreninin ardından konuştu. Oğlunun vatan için canını feda ettiğini söyleyen acılı baba, "Ben kendim de ormancılıkla geçiniyorum, Oğlum da ormanları çok severdi, hassas bir çocuktu, hayırseverdi. Bir böceğin yanmasını bile istemezdi. Şehit olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok, vatan için biz varız" dedi. Şahin'in Marmaris'te garsonluk yaptığını ve oradaki ekip arkadaşlarına su ve yoğurt vermek için yangın bölgesine gittiğini aktaran Akdemir, "Oğlum Hakkari'de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. Onu terör örgütü PKK vurdu ama hafif atlattı. 'Beni orası yemedi burada da kimse yiyemez' diyordu. Canını vatan için feda etti" dedi.