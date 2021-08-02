Ege denizinde 12 saatte 131 deprem yaşandı

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında önceki gece 4.5 büyüklüğünde, dün sabah saatlerinde ise 5.5, 4.2, 4.3 ve 4.4 büyüklüklerinde meydana gelen depremler Ege'de korkuya neden oldu. Her hangi bir can ya da mal kaybının yaşanmasa da, artçı sarsıntılarla birlikte Datça açıklarında son 12 saatte kaydedilen irili ufaklı 131 deprem, vatandaşları endişelendirdi. Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasıyla ilgili bir açıklamada bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Muğla iline bağlı Datça ilçesi açıklarında, son 12 saatte en büyüğü 5.5, en küçüğü ise 0.8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi, başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir" dedi.

ADEM ÜLKER