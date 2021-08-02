İçimiz karardı ama başaracağız

Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas... Türkiye, bu cennet tatil bölgelerinde çıkan ve 5 gündür söndürülmeye çalışılan yangınlara ağlıyor. Şu ana kadar 5 kişi söndürme çalışmalarında şehit düşerken, görevlilerin ve bölge halkının çalışmaları da büyük bir özveriyle devam ediyor. 2 ilde toplam 6 noktada alevlerle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

BÖLGEYE YARDIM YAĞDI

AFAD'a ait Afet Koordinasyon Merkezi ve Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezlerine Anadolu'nun dört bir yanından ayni yardım yağıyor. Manavgat Belediyesi'nin toplama merkezinde su başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımlarının yanı sıra, çocuk bezinden mamaya, biberondan oyuncağa, çeşitli ev eşyalarından kitap deftere kadar çok sayıda ürün toplandı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen gönüllü gençler toplama merkezine gelen kolileri ürün gruplarına göre düzenliyor. Koordinasyon kararları doğrultusunda hem yiyecek içecek hem de diğer ürünler yangın bölgesindeki ilgili alanlara yine gönüllü gençler tarafından ulaştırılıyor. Muğla'da ise yangından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Marmaris'te söndürme çalışmaları dördüncü günde devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ve gayretleri ile ilk üç güne göre yangının etki alanının azaldığı öğrenildi. Milas Beyciler Mahallesi'ndeki yangın ise Bodrum sınırlarına ulaşarak, Mazı Mahallesi'nde etkili olmaya devam ediyor. Mumcular- Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki kişilerin bir bölümü sahile indirilip, özel tur tekneleri ve Sahil Güvenlik'e ait botlarla tahliye edildi. Yukarı Mazı ve Gökpınar mahallelerinde bulunanların tahliyeleri ise karadan gerçekleştirildi.





'VATANIMIZ YANIYOR'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi. İllerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan bilgi veren Kurum, "Antalya Manavgat'ta 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" ifadelerini kullandı.





MSB'DEN İKİ GEMİ

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisini bölgeye gönderdi. Yapılan açıklamada, "Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın tahliyesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye



111 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlar ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, "Yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4 bin 800 personel müdahale ediyor" ifadesini kullandı. Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, 111 yangının kontrol altına alındığı, Antalya'da 2, Muğla'da 3 ve Tunceli'de 1 olmak üzere devam eden 6 yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bilgisi yer aldı.





YANGINDAN BOT VE TEKNELERLE KAÇTILAR

Milas'ın Beyciler mahallesinde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum'un Mazı mahallesine sıçradı.Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle, mahalle sakinleri deniz yoluyla tahliye edildi. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks otellerin botları, gezi ve balıkçı tekneleriyle vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı.



TURUNÇ'A TAHLİYE İÇİN ASKERİ GEMİ SEVK EDİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Adem ÜLKER

Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı

Canla başla mücadele etti! Yangın şehidi Erdal Tovka, "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istedi

Aydın'da 24 saat yangın nöbeti

Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu bilgi aldı