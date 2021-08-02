Köpeğinden rahatsız olan veterinere kurşun yağdırdı

MUĞLA'DA komşular arasında köpek yüzünden çıkan kavgada veteriner Burak Kallem tabancayla vurularak öldürüldü. Olay önceki gece saatlerinde Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Gülağzı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, veteriner Burak Kallem (40), astsubay emeklisi Özkan Çetin'in beslediği köpeklerden rahatsız olduğunu söyledi. BUNUN üzerine aralarında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Çetin, üzerindeki silahı çekerek Kallem'e üst üste 7 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç veteriner kanlar içinde yere yığılırken, öfkesi dinmeyen Çetin, Kallem'in kayınpederi Zeki Cevat Ayhan ve kaynanası Ayten Ayhan'a da ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Kallem kurtarılamadı. Saldırgan Özkan Çetin olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ADEM ÜLKER