Haberler Muğla Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza! Alevlere kalkan oldular

Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza! Alevlere kalkan oldular

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti.