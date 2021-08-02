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Haberler Muğla Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza! Alevlere kalkan oldular

Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza! Alevlere kalkan oldular

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti.

Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza! Alevlere kalkan oldular
İHA

02.08.2021, 12:25

Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı.

Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı.

Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.

Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

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