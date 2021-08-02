Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı.
Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı.
Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.
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Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza! Alevlere kalkan oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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