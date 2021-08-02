Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, alevlere teslim olan bölgelerdeki manzaralar yürek sızlatıyor.
Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yanan bir bölgeye ait fotoğraflar ortaya çıktı.
Aynı bölgeden yangın öncesi ve sonrası objektiflere yansıyan karelerde, yüzlerce ağacın küle döndüğü görüldü.
Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası hektarlaca yeşil alan gri renge büründü.
Marmaris'ten yürek yakan kare! İçmeler'in öncesi ve sonrası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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