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Marmaris'ten yürek yakan kare! İçmeler'in öncesi ve sonrası

İçmeler Mahallesi'nde, günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölge görüntülendi. Görüntüler yürek yakan cinsten. İçmeler'in çevresindeki geniş bir alanda ormanların küle döndüğü görüldü.

Marmaris'ten yürek yakan kare! İçmeler'in öncesi ve sonrası

02.08.2021, 08:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 09:41

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, alevlere teslim olan bölgelerdeki manzaralar yürek sızlatıyor.

Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yanan bir bölgeye ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Aynı bölgeden yangın öncesi ve sonrası objektiflere yansıyan karelerde, yüzlerce ağacın küle döndüğü görüldü.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası hektarlaca yeşil alan gri renge büründü.

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