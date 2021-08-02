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Haberler Muğla Milas'taki yangında 3'üncü gün! Köylüler hayvanlarını alevlerin arasından aldı

Milas'taki yangında 3'üncü gün! Köylüler hayvanlarını alevlerin arasından aldı

Türkiye yangınlar mücadelesine dört koldan devam ediyor. Muğla'nın Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından rüzgarın yön değiştirmesiyle Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Dün akşam saatlerinde alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi tahliye edildi. Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı.

DHA

02.08.2021, 12:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 12:43

Hayvanlarını kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Selinay Özyılmaz, "Herkes ineklerini yangından kaçırdı. Felaketi yaşıyoruz. Her yerimiz yandı. Canımızı zor kurtardık. Alevler evimizin çevresine çok yaklaşmıştı. Zeytinliklerimiz de yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir gelir kaynağımız kalmadı. Alevlerden kaçırdığımız sürülerimizdeki hayvanlarımızın bazıları kaçtı. Şu an onları bulamıyoruz. 500 inek dağıldı. Geceyi Ören Mahallesi'nde geçirdik. Oradan oraya sürüklendik" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Hayvanlarıyla birlikte bulunan Sibel Karaaslan da "Mahallemizi boşalttılar. Hayvanlarımızı, canımızı zor kurtardık. Evlerimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Mağdur olduk. Hayvanlarımızla mahallemizi terk etmek zorunda kaldık. Geceyi sokakta geçirdik" dedi.



Köylülerden Aysel Urgan, "Hepimizi evlerimizden çıkardılar. Hayvanlarımızı aldık yürüyerek Göktepe'nin ilerisine geldik. Hayvanlarımızı başıboş yolun ortasında dolanıyor. Evimize ne olduğunu ise bilmiyoruz" diye konuştu.

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